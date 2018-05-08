Ana sınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

Bozüyük Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden yaklaşık 50 kişilik bir öğrenci grubu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken itfaiye araçları da tanıtıldı. Büyük bir heyecanla itfaiye kıyafetleri de giyen minikler yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı. Miniklere ayrıca yangın gördüklerinde aciliyetle 110’u aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ziyaretin sonunda ana sınıfı öğrencilerine İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye arabası ve boyama kitabı hediye edilirken ziyaret minik öğrencilerin itfaiyeci amcaları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.