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08 Haziran 2018 13:14

Anamur’da 3.5, Bilecik’te 7 TL

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen yerli muz Bilecik’te iki katı fiyata satılıyor.

Anamur’da 3.5, Bilecik’te 7 TL

08 Haziran 2018 13:14


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda yerli muzu gören vatandaşların yüzü gülerken fiyatı ise el yakıyor. Yerinde toptan 3,5 ile 4,5 lira arasında satılan yerli muz Bilecik’e gelene kadar fiyatı ikiye katlanıyor. Vatandaşlar bu durum karşısında tepki gösterirken, yerli muza da fazla ilgi gösterilmiyor. Kilosu 7 TL’den satışa sunulan muzun sıcak hava nedeniyle pahalı olduğunu belirten muz satıcısı Umut Küçük, “Muzlarımız Mersin’in Anamur ilçesinden geliyor. Talep şu an çok fazla yok, fiyatların yüksekliğinden dolayı. Kilosunu 7 TL’den satıyoruz. Bu havalarda da daha yeni çıktığı için fiyatı düşmez ve yerli muz. Şu an çok fazla yerde yok. Fiyatlarda belki 1 ay sonra falan düşüş olur ama şu anlık böyle devam eder" dedi.




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