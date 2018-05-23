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23 Mayıs 2018 12:55

Anaokulu öğrencilerden arkeolojik kazı

Bilecik’te anaokulu öğrencileri Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde arkeolojik kazı yaparken, buldukları materyaller sonrası sevinçleri görünmeye değerdi.

Anaokulu öğrencilerden arkeolojik kazı

23 Mayıs 2018 12:55


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik Müzesi Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen Müzeler Günü kutlama programı kapsamında ‘Çocuklar için Arkeoloji’ etkinliğini düzenlendi. Bilecik Edebali Anaokulu öğrencilerinden oluşan bir grup minik ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyeleriyle tanışarak bölümü gezdiler. Bölüm kütüphanesini ve bazı buluntuları inceleyen minikler arkeoloji hakkında bilgi edindiler. Prof. Dr. Turan Efe minikleri laboratuarını gezdirerek, kendileri için hazırlanan arkeoloji slayttı izlediler. Slaytta ilk insanların yaşadığı evleri, mağara resimlerini, kullandıkları eşyaları gören minikler arkeoloji nedir ve arkeologlar ne iş yapar öğrendiler.


Miniklerden arkeolojik kazı


Minik öğrencileri son olarak üniversitenin arkeolojik uygulamalı kazı alanına giderek, heyecanlı, eğlenceli, keyifli dakikalar yaşadılar. Minik Arkeologlar etkinliğiyle arkeolojik kazı yapan minikler buldukları kalıntılarla arkeoloji çalışmalarının ne kadar zorlu ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu yaşayarak öğrenirken, sevinçleri görünmeye değerdi.


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Saadet Güzel, "Okul vizyonunun yaparak yaşayarak, deneysel öğrenmeyle öğretmek. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve okulumuza davet eden öğretim üyesi Dr. Sinem Üstün Türktekin’e, Müze Araştırmacısı Erdal Mean’a, tüm arkeoloji bölümü öğretim üyelerine, öğrencilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.




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