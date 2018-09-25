Anaokulu öğrencilerinden Bilecik manileri

Anaokulu öğrencileri, Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretlerinde Bilecik'in manilerinin ezberleyerek güzel bir gün geçirdiler.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi olarak ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi kapsamında anaokulu öğrencileri Bilecik'in manilerinin ezberleyerek, güzel bir gün geçirdiler. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Müze Sorumlusu Yurdanur Kırlı; ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi kapsamında düzenlemiş oldukları etkinliklerden bugün de sıra Bilecik manileri olduğunu söyledi. Kırlı, "İstedik ki bu manileri anaokulu öğrencilerimize okutturalım. İlköğretim hayatlarına başlamadan önce manilerimizi öğrensinler istedik. Bu etkinlikleri yapmaktaki amacımız maalesef ki çocuklarımız yerli yabancı birçok şarkının müziğin sözlerini bilmekte. Fakat manilerimizin daha ne demek olduğunu bilmemektedir. Bu etkinlikle istedik ki çocuklarımız manileri öğrensinler, özellikle Bilecik manilerini söylesinler. Manilerini söyledikten sonra da onlara bir ödev vereceğiz. Eve gidince büyüklerinden anneannelerinden, baba annelerinden Bilecik manilerini öğrenmelerini isteyeceğiz ve öğretmenlerden de ricamız ilerleyen süreçte bu manileri tekrarlamaları. Biz bu manilerin unutulmamasını sağlamak istiyoruz" dedi.