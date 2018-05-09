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09 Mayıs 2018 18:53

Anneler okudu, çocuklar anlattı

Bilecik’te düzenlenen Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Geleneksel Masal Anlatma Yarışmasında renkli sahneler yaşanırken, yarışmada anneler okudu, çocuklar anlattı.

Anneler okudu, çocuklar anlattı

09 Mayıs 2018 18:53


Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Geleneksel Masal Anlatma Yarışması Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yapılan yarışmada Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Berra Nur Ustaoğlu "Rapunzel" adlı masalıyla birinci olurken, Bahçelievler Anaokulu öğrencisi Fikret Engin Eren "Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan" adlı masalıyla ikinci oldu. Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencisi Gülsima Demirkazık ise "Kurbağanın Azmi" adlı masalıyla üçüncü oldu.


"Yarışmaya 16 yarışmacı 10 okul katılmıştır"


Yapılan etkinlik hakkında bilgi Veren İl Halk Kütüphanesi Müdürü M. Pınar Dengiz, kurumlarının çocuklara erken yaşlardan itibaren kitapla tanıştırmak, kitap sevgisi ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi. Bu yıl bu etkinliğin 9’uncusunu düzenlediklerini anlatan Dengiz sözlerine şöyle devam etti:


"Çocuklarımıza kitap okuma ve kütüphane alışkanlığı kazandırmak için ailelerin rol model olarak örnek olmalarını sağlamak amacıyla Anneler Okuyor, Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışmasını düzenliyoruz. Yarışmaya 16 yarışmacı 10 okul katılmıştır. Yarışmamıza katılan tüm minik yavrularımıza onları yarışmaya hazırlanmasına emek veren değerli ailelerine ve öğretmenlerine, okul idarecilerine teşekkür ederiz."




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