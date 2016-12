Antrenör Karabulut ligin ilk yarısını değerlendirdi

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Yeşer Karabulut, ilk yarının değerlendirmesini yaparak, “Bizim hedefimiz doğrultusunda konuşursak ilk yarıda en az 4 galibiyet bekliyorduk, ama istediğimiz olmadı 2 galibiyetle ligin ilk yarısını tamamladık” dedi.

Karabulut, B Grubunda oynadıkları 9 maçın 7’sinin kaybettikleri, bunlardan 2’sini kendi basit hatalarıyla rakip takıma hediye ettiklerini belirtti. İlk karşılaşmalarının lige alışmadıkları, tecrübesiz oldukları maçlar olduğunu anlatan Yeşer Karabulut, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne son topta yaptığımız basit bir hatayla 2 sayı ile yenildik. Bu karşılaşma bizi biraz olumsuz etkiledi. Ardından da Çankaya’ya burada uzatmada yenildik. Biz bu iki maçı kazanabiliriz gözüyle bakıyorduk. Biz bu iki maçı kazanmış olsaydık şuan Çankırı 4 galibiyetle 6’ncı sırada. Onun yerinde biz olacaktık. Grup 10 takımlı bir grup. İlk 6 takım play- off’a gidiyor. Biz de play-off potasında olabilirdik. Ancak bu iki maçı kaybettikten sonra moralimiz bozuldu. İstanbul’da Yeşilyurt’u yendik. Kendi evimizde TED’i yenerek 2’nci galibiyeti aldık. Bundan sonra arka arkaya zor takımlarla maçımız vardı. Kepez, Karesi, Aydın ve son haftalarda galibiyet almamız kolay değildi. Birkaç maçı çok iyi oynadık. Bu arada ilk yarıyı tam istediğimiz noktada değil, ancak çok da karanlık olmayan bir noktada bitirdik. Şuan ligde 10’uncu takım direk küme düşüyor. O pozisyondan biraz uzağız. 8 ve 9’uncu takım play-out oynayacak. 7’nci takım ligde kalıp, ilk 6 takım play-off oynayacak. Biz ikinci yarı ilk 6 takıma girmek için hedef koyduk. 7’nci olup ligde kalabiliriz, inşallah küme düşme tehlikesinden uzaklaşabiliriz. Hala yarışın içerisindeyiz. Şanssız maçlar kaybettik evet kabul ediyorum. Biz de bu lige yeni alışıyoruz. Malum TB2L’de oynuyoruz. 2’nci Lig sert, zor bir lig. Biz buraya gümbür gümbür de çıkmadık. İyi bir basketbol çizgimiz, kimliğimiz olduğu için bizi davet ettiler bu lige. Çok güzel bir basketbol seyircimiz var. Yine de bizim için iyi bir lige alışma oldu ilk yarı. İnşallah ikinci yarıda daha güzel karşılaşmalar izlettireceğiz” dedi.

“Oyuncular da buraya adapte olmaya çalışıyorlar”

Takımda yer alan tecrübeli oyuncular Çağlar Gürle ve Mert Yavi’nin ilk yarıda performanslarını değerlendiren Karabulut, “Aslında bakarsanız lige şansız iki mağlubiyetle başlayınca bir moral motivasyon bozukluğu oldu. Tabi oyuncular da buraya adapte olmaya çalışıyorlar. Normalde biz kendilerine verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok istekli, arzulu bir kulüp başkanımız var. Sayın Belediye Başkanımız Selim Yağcı bizim her zaman yanımızda sağ olsun. Oyuncularımızı biraz daha yukarıya çekmek amacımız. Biraz antrenman kalitemiz belki zaman zaman düşüyordur. Şimdi onu biraz daha yukarı çekip o oyuncuların veriminin daha da artacağını düşünüyorum. Gene de her şeye rağmen takımımızın istatistik liderlerine falan bakarsanız Çağlar ve Mert en üstte. Oyuncu bunlar, hepsi insan robot değil ellerinden geleni de yapıyor onlarda. İnşallah ikinci yarıda daha başarılı daha iyi olurlar diye düşünüyorum” dedi.

“Kısa oyuncularımızın verimi çok kötü”

Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Yeşer Karabulut, ilk yarıda takımın kısa oyuncularından zaman zaman parlayanlar olsa da istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. Antrenmanda kısa oyuncuların oyuna katkılarının nasıl daha fazla olması yönünde çalıştıklarını anlatan Karabulut açıklamasına şöyle devam etti:

“Kısa oyuncularımızın verimi çok kötü. Örnek veriyorum İzmir maçını kaybettik 26’da 3 üçlük atabildik. Maçı kaybettiğimiz skor kaç 70-68. 26’da 4 yapabilsek maçı kazandık. Bu şut işi biraz stresle de alakalı. Basketbol zorlu bir oyun, kolay bir oyun değil. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Biz de eksiklerimizi biliyoruz. Çalışıyoruz, konuşuyoruz. İnşallah eksiklerimizi gidereceğiz. Çankırı maçı 69-69 bitmiş. Düşünün şut isabetlerimiz yüzde 10’larda. Elimizden geldiğince gayret edip bunları yukarı çekmekte amacımız. Biraz daha değişikliklere de gittik ikinci yarı inşallah daha faydalı ve verimli olacak her şey. Üçlük atamamamızın iki sebebi var. Şimdi lig yükseldik. Size dışarıdan aynı gözüküyor olabilir. Teknik bir şey söyleyeyim. Lig yükseldiğiniz zaman karşısınız da oynadığınız takımın şuta baskısı fazla oluyor. Yani siz rahat pozisyonda şut atıyorken daha baskı altında şut atmaya başlıyorsunuz. Bu da sizin yüzdenizi düşürüyor. Yani Bölgesel Lig’de oynarken şut sokan oyuncular gördükleri baskının üzerinden değil daha rahat şutlar kullanıyorlardı. Bu birincisi. İkinci sebepte biz biraz gergin yakın skorlu maçlar oynadığımız için oyuncu strese girdiği için daha az şut sokmaya başlar. Kafası rahat olunca daha fazla şut sokar. Biz birkaç maç daha alabilseydik o kritik maçları kafaca da biraz rahatlamış olabilseydik, şutu atarken acaba girmez mi diye düşünmeden atsaydık, daha fazla girerdi şut. Birazcık gerginlik, kazanmamız lazım ya işte geçen hafta şansız kaybettik bir sayı ile kaybettik stresi daha az şut sokmaya sebebiyet veriyor.”

“İkinci yarı maçlarımızı Atatürk Kapalı Spor salonunda oynayabiliriz”

Oyuncularda taraftar baskısını değil, maç kazanamama baskısı olduğunu anlatan Karabulut, “İlk maç İzmir Büyükşehir Belediye maçı idi ve bu takım bizim direk rakibimizdi. Biz bunu biliyorduk. Şuan fikstüre baktığınız zaman biz İzmir’le önlü arkalıyız. İzmir iki galibiyet almış, biri bizden biz de iki galibiyet almışız. Biri Yeşilyurt üstümüzde, biri altımızdaki TED’den. Biz İzmir maçını kaybedince kendi evimizde kazanmamız gereken bir maç bu. O maç bizi çok kırdı. Hem mental anlamda psikolojik anlamda hem de ya acaba biz kötü müyüz diye düşündürdü kafalarda. Seyirciyle hiç alakası yok. Bizim çok güzel bir basketbol seyircimiz var. Harika bir seyircimiz var. İkinci yarı yukarıdaki salonda mı oynayalım, aşağıdaki salonda mı oynayalım bilemiyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Seyircilerimizin isteği doğrultusunda ikinci yarıdaki maçları da Çarşıdaki salona almaya planlıyoruz. Oyuncularımızla da konuştuk bugün antrenmanda” ifadelerine yer verdi.

“İkinci yarı çalışmalarımıza başladık, 2 hazırlık maçı yapacağız”

Son olarak ikinci yarının çalışmalarına başladıklarını kaydeden Karabulut, “Bugün ikinci yarının ilk antrenmanına başladık. Önümüzdeki günlerde Bursa’da TB2L A Grubunda üst sıralarda yer Tofaş Gelişim grubuyla bir hazırlık maçı yapacağız. Gemlik Gücüm Spor ile de bir hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonraki hafta sonu yılbaşı. Biz yılbaşında da antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Hafta içi antrenmanlarımıza çift idman olarak devam edecek. 7 Ocak 2017 Cumartesi günü İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediye ile var olma maçı oynayacağız. Öyle bir maç ki bizim için altın değerinde bir maç. Kazanırsak ikinci yarıya yelkenleri doldurarak başlayacağız. Yani İzmir’i İzmir’de yenmek istiyoruz” dedi.