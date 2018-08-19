Apartman boşluğuna düşen şahıs yaralandı

katından aşağıya düşerek yaralandı.

Çarşı Mahalle Saraycık Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana gelen olayda Erhan G. (38) isimli şahıs binanın 1. katından apartman boşluğuna düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, düşen şahsa ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda düşen şahıs sedye ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.