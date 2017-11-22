Alınan bilgilere göre; bir ailenin engelli çocuklarını kullanarak dilencilik yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri durumu Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri dilencilik yapan aileyi takibe alırken, lüks bir lokantanda yemek yerken yakalandılar. Baba Kadir G., anne Nimet G. ve engelli çocukları Didem G., polis ekiplerinin GBT sorgusunun ardından zabıta ekipleri 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 109 TL ceza yazdı. Ardından otomobiline binen aile polis eşliğinde şehir dışına çıkarıldı.