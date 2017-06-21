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21 Haziran 2017 17:35

Aralarında topladıkları parayla yaptıkları helvayı elleriyle dağıttılar

Bilecik’te çarşı esnafı, Kadir Gecesi dolayısıyla kendi aralarında topladıklarıyla parayla hazırlattıkları irmik helvasını vatandaşlara da kendi elleriyle dağıttı.

Aralarında topladıkları parayla yaptıkları helvayı elleriyle dağıttılar

21 Haziran 2017 17:35


Bilecik’te bur grup çarşı esnafı, Ramazan Bayramı’nın habercisi olan Kadir Gecesi için ortak bir çalışma yaptılar. Esnaf, kendi aralarında topladıklarıyla parayla hazırlattıkları irmik helvası çarşı merkezinde dağıttılar. Yapılan organizasyonun öncülüğünü yapan Ali Han, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayarak, "Geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Allah ömür verdikçe devam edecek. Aynı zamanda yine de bizim istediğimiz bir şey var. Bu geleneğimizi sadece bizler değil, başkalarının da yapmasını gönülden istiyoruz. Herkesin Kadir Gecesi hayırlı ve mübarek olsun” dedi.


Öte yandan Ramazan ayı olmasından dolayı oruçsuz olan orada oruçlu olanlar ise; plastik kapalı kutulara konan irmik helvasını alarak evlerine götürdüler.




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