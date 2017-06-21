Bilecik’te bur grup çarşı esnafı, Ramazan Bayramı’nın habercisi olan Kadir Gecesi için ortak bir çalışma yaptılar. Esnaf, kendi aralarında topladıklarıyla parayla hazırlattıkları irmik helvası çarşı merkezinde dağıttılar. Yapılan organizasyonun öncülüğünü yapan Ali Han, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayarak, "Geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Allah ömür verdikçe devam edecek. Aynı zamanda yine de bizim istediğimiz bir şey var. Bu geleneğimizi sadece bizler değil, başkalarının da yapmasını gönülden istiyoruz. Herkesin Kadir Gecesi hayırlı ve mübarek olsun” dedi.

Öte yandan Ramazan ayı olmasından dolayı oruçsuz olan orada oruçlu olanlar ise; plastik kapalı kutulara konan irmik helvasını alarak evlerine götürdüler.