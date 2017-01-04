Aralık ayında Bilecik 11’inci sıraya yükseldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Genel Merkezinin her ay yapmış olduğu Teşkilat Performans Sistemi derecelendirmesinde sağlanan başarıyı değerlendirdi.

Başkan Yağcı, AK Parti Genel Merkezinin her ay yapmış olduğu Teşkilat Performans Sistemi derecelendirmesini değerlendirerek, “Aralık ayında Bilecik geneli olarak Türkiye’de birlikte yapmış olduğumuz özverili ve başarılı çalışmalarımızdan dolayı, plakamız olan 11’inci sıraya yükselerek bir ilke imza atmış bulunmaktayız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim ettirerek nice birinciliklere ulaşmayı nasip etsin. Değerli çalışmalarından dolayı Bilecik AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlığımıza ve yönetimine, ak yürekli değerli üyelerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve bu başarıda katkıları olan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.