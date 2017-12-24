Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 14:03

Aranan şahıs Bilecik’te yakalandı

Adam öldürme, kasten yaralanma suçlarından aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Aranan şahıs Bilecik’te yakalandı

24 Aralık 2017 14:03


Türkiye Huzur Güven 8 Uygulaması kapsamında Bilecik İl genelinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 26 ekip 133 personel ile 11 ayrı noktada yapılan uygulamada 2 bin 25 şahıs 221 araç sorgulanırken, 118 umuma açık iş yeri denetlendi. Bir kişi kasten adam öldürme ve yaralama suçundan, bir diğeri ise borçlarını ödeme şartının ihlali suçundan aranan 2 şahıs gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 7 araca toplan 6 bin 574 TL idari para cezası kesildi ve 1 araç ise trafikten men edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç