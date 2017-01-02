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02 Ocak 2017 16:47

Artık tüketici şikâyetlerinde ıslak imza aranmayacak

Artık tüketici şikâyetlerinde ıslak imza aranmayacak

02 Ocak 2017 16:47

Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, artık tüketici şikâyetlerinde ıslak imzanın aranmayacağını belirtti.
Sabırlı, yaptığı açıklamada, Tüketici Hakem Heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvurulabileceğini anlattı. Yarından itibaren hayata geçirilecek sistemle, tüketicilerin başvurularının hızlıca işleme alınmasının hedeflendiğini söyleyen Hayrettin Sabırlı, "Tüketici şikâyetlerinin daha hızlı çözülmesi amacıyla hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yenilendi. Yenilenmiş hali yıl başından itibaren kullanıma açılacak sistem, tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapma imkanı getiriyor. TÜBİS’e mevcut durumda e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıyor ancak elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu gerekiyordu. Islak imzası 15 gün içinde ilgili heyete iletilmeyen başvuru işleme alınmıyordu. Yılbaşından itibaren ise tüketici hakem heyetlerine e-Devlet Kapısı’ndan gelen başvurularda elektronik, mobil ve ıslak imza zorunluluğu aranmayacak" dedi.
FİZİKİ EVRAK SAYISI AZALACAK
Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, "Fiziki evrak sayısının azalmasına yol açacak yeni uygulamayla, tüketicilerin e-Devlet Kapısı’na yönlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin başvuruları hızlıca işleme alması hedeflendi. Tüketiciler yapmış oldukları başvuruların hangi aşamada olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgiye TÜBİS üzerinden ulaşabilecek. Avukatlar da müvekkilleri adına TÜBİS üzerinden başvuru yapabilecek. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile entegre olan sistem sayesinde, tüketici şikâyetlerine yönelik kararlar elektronik ortamda muhatabına iletilecek. Böylece tebligat aşamasında paradan ve zaman tasarruf sağlanmış olacak” diye belirtti.



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