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07 Temmuz 2018 10:07

Asfalt yayma ve parke çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yayma ve parke çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Asfalt yayma ve parke çalışmaları devam ediyor

07 Temmuz 2018 10:07


Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarla kentin imar ve ihyası anlamında çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, şehir merkezindeki birçok noktada asfalt yayma ve kilit parke taşı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında birçok noktada çalışmalar gerçekleştiriliyor.


Büyüyen ve gelişen Bilecik’te, gerek inşaat çalışmalarıyla gerekse doğalgaz, elektrik ve iletişim alanında faaliyet gösteren kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle bozulan yollar, Bilecik Belediyesi tarafından onarılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar ile birçok noktadaki bozuk ve kötü görüntüye sahip cadde ve sokaklar asfalt yayma ve parke çalışmalarıyla yenilendi.




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