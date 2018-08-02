Ata sporu güreş Bilecik’te tanıtılacak

Karakucak Güreş Festivali ile ata sporumuz olan güreşin Bilecik’te çocuklara ve gençlere tanıtılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

4 Ağustos Cumartesi günü, Bozüyük’te düzenlenecek olan Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali öncesi Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Güreş Ağası Mehmet Bayram ve Bilecik Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Lütfi Akyüz, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek, ilçelerinde düzenlenecek olan festivale davet etti.

"Ata sporumuz olan güreşin Bilecik’te bu vesile ile çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtılacak"

Vali Büyük ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, "Öncelikle böylesi güze organizasyonlar gerçekleştiren Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı ve ekibine teşekkür ediyorum. Ata sporumuz olan güreşin Bilecik’te bu vesile ile çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtılacak olmasından ayrıca mutluluk duydum" dedi.

"Bileciklileri Cumartesi günü Bozüyük’e davet ediyoruz"

Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyonda minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yarışların olacağını ve bu yarışların kortej yürüyüşü ile başlayacağı bilgisini veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Festivaller şehrimize renk katıyor, bu nedenle yaz döneminde çeşitli festivalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali de önem verdiğimiz festivallerden. Valimizi ve tüm Bileciklileri Cumartesi günü Bozüyük’e davet ediyoruz” dedi.