Atatürk Heykeli’nde restorasyon çalışması

Şehrin birçok noktasında önemli ve güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından şehrin simgelerinden Atatürk Heykelinde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Uzun yıllardır şehrin merkezinde yer alan Atatürk Heykeli, Heykeltıraş Tarık Doğan tarafından restore edilecek. Gerçekleştirilen restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Heykeltıraş Doğan, Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait heykelinin restore edileceğini belirterek, "Belediyemiz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline ilişkin güzel bir çalışma gerçekleştirilecek. Heykeltıraş olarak böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır şehir merkezinde bulunan Atatürk Heykeli’nin, Belediye Başkanımız ve ilgili birim müdürlerimizin ortak kanaatiyle son derece yıpranmış ve restore edilmesi gerektiği düşüncesine vardık. Restorasyon çalışmamız kapsamında heykeldeki kırık ve çatlak alanları onaracağız. Zemin bölgesindeki gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte ilimizin değerli simgelerinden Atatürk Heykeli’nin ömrünün uzatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Çalışmamız 15 Ağustos tarihinde başlayacak ve bir hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Böyle bir çalışmada emeği ve katkısı olan Belediye Başkanımız Nihat Can ve Fen İşleri Müdürümüz Bener Yanar ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.