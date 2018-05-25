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25 Mayıs 2018 17:33

Atatürk Ortaokulu Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.

Atatürk Ortaokulu Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı

25 Mayıs 2018 17:33

Okul içerisinde gerçekleştirilen fuarda, 46 öğrencinin hazırladığı 20 proje, 13 danışman öğretmen gözetiminde tanıtıldı.


Fuara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, şube müdürleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili Selim Şaşmaz, okul müdürleri, öğretmenler, davetliler ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli’nin açılış konuşmasının ardından fuar hakkında ve projelerle ilgili bilgiler danışman öğretmenler tarafından verildi. Bilim fuarlarının öğrenciler üzerindeki yarışma baskısını ortadan kaldırılarak, bilimin eğlenceli taraflarının ortaya çıkartıldığı, öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatının sunulduğu öğrenme ortamlarından biri olduğu belirtildi. Açılış töreni sonrasında protokol mensuplarınca fuarın gezilmesi ve öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alınmasının ardından program sona erdi. Bilim fuarının bir süre daha davetlilerin ziyaretine açık olacağı belirtildi.




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