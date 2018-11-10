Atatürk, vefatının 80. yılında Bozüyük'te de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.'inci yıl dönümünde Bozüyük'te düzenlenen törenlerle de anıldı.

Sabah ilk olarak düzenlenen törende Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, siyasi partiler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te ilçe genelindeki sirenlerin çalmasıyla 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Metristepe Kültür Merkezine geçilerek öğrenciler tarafından hazırlanan program ile anma töreni devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından ise Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı anılar ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk'e sesleniş oratoryosu sahnelendi. İlçe genelindeki okullarda Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol mensuplarınca hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi.