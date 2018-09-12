Heykel Sempozyumu kapsamında düzenlenen "Köyünü Yaşat Projesi" ile atıl kütükler sanatla değerlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen sempozyum, Gölpazarı Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü ortaklığında ilçeye bağlı Tongurlar köyünde gerçekleşiyor. Sempozyum kapsamında ilçenin meydanlarının güzelleştirilmesi için birçok heykel ile ilçede bulunan eski ağaç kütükler kullanılıyor.

Sempozyum hakkında açıklamada yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, proje kapsamında daha önceki yıllarda Bilecik taşının tanıtılması için Taş Heykel Parkı kurduklarını söyledi. Kazıcı, "Kırsal alanların ve özellikle köylerin sorunlarını ve yeniden etkin kullanımını ele alan 'Köyünü Yaşat' projesi kapsamında yürütülen heykel sempozyumu; sanatın köylü ve ilçe halkı ile buluşması, mekansal kalitenin arttırılması amacıyla yapılan birçok faaliyetten birini oluşturmaktadır. Güncel sanatın kırsalda yaşayan insanlar ile olan bağının zayıf kaldığı düşüncesinden yola çıkan proje, insanların yaşamlarına dokunacak sanat eserlerinin bu bağı kuvvetlendireceği savıyla sanata önemli bir yer verilmiştir. Heykeltıraşlar köy içinde işlevsel bir yorum oluşturmaya çalışarak, eserlerini insanların buluşabileceği, oturup dinlenebileceği küçük köy çeşmesi ve meydancıkları olarak düşünmüşlerdir. Bu işlevsellik aynı zamanda ortaya çıkan eserlerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırıp insanlar tarafından kabul görmesini sağlamaktadır. İlçe merkezinde de aynı şekilde mekansal kalitenin artması, insanların sanatla bir arada olabilmeleri amacıyla merkez noktalara kırsal hayatın izlerini taşıyan heykeller hazırlanmıştır. Köy ve ilçe hayatını kısa süre de olsa yaşamaları, kırsal alanlarda tarımla uğraşan insanlarla bir arada ürün vermeleri sempozyuma katılan sanatçıları da memnun etmiştir" dedi.