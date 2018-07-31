Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:06

Atletizmcilerden büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen U16 Türkiye Gruplar Final Müsabakaları’nda 1308 Osmaneli Belediyespor Atletizm Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dereceleri elde etti.

Atletizmcilerden büyük başarı

31 Temmuz 2018 11:06


Sporcu Recep Yasin Akdaş gülle atmada 12,40 metre mesafeye ulaşıp Türkiye 2.’liği, disk atmada 33,78 metre mesafe ile de yine Türkiye 2.’liği alırken; 100 metre koşuda 4.’lük ile müsabakaları tamamlayarak genel puanlamada Türkiye 5.’si oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor Atletizm Takımı’nın bir diğer sporcusu Furkan Apak uzun atlamada 5,38 metre ile 1’inci, üç adım atlamada 2’nci, 100 metrede 5’inci olup genel puanlamayla Türkiye 6’ncısı oldu. Dereceye giren iki sporcu 9-10 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek 16 yaş altı olimpik deneme seçmelerine davet edildi.


Sporcuları tebrik eden Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, “U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden 1308 Osmaneli Belediyespor Takımımızın değerli sporcularını, Sercan hocamızı, sporcularımızın ailelerini ve yöneticilerimizi kutluyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç