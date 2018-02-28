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28 Şubat 2018 12:18

Av sezonu kapandı

Orman ve Su İşleri Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, Türkiye genelinde 26 Şubat 2018 tarihinde av sezonun kapandığı belirterek, "Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak 2017-2018 av dönemi kapandı.

Av sezonu kapandı

28 Şubat 2018 12:18

Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır" dedi.


Orman ve Su İşleri Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonu 2018 Mayıs ayı içerisinde tekrar toplanıp 2018-2019 av sezonu için av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihleri ve av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esaslarını belirleyeceğini belirtti. Ayhan, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı zamana kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması yaban hayatının devamı için önem arz etmektedir" dedi.




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