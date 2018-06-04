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04 Haziran 2018 11:21

Avdan Köyünde Ramazan coşkusu

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Avdan Köyü sakinleri, hep birlikte oruçlarını açmanın heyecanını yaşadı.

Avdan Köyünde Ramazan coşkusu

04 Haziran 2018 11:21


Köy Muhtarı Erdoğan Kara tarafından Avdan Köyü Camisi önünde düzenlenen iftar yemeğine komşu köylerden de katılım oldu. Beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri birlikte oruçlarını açtı. Mübarek Ramazan ayında bir arada iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Köy Muhtarı Erdoğan Kara, “Bundan böyle iftar yemeğimizi geleneksel hale getireceğiz. Böylesine anlamlı ve samimi iftarlar her zaman yapılmalı. Hemşehrilerimizi bir araya toplayıp orucumuzu hep beraber samimi bir ortamda açmamız, tarif edilemez bir mutluluk. Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


İftar programına Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, davetliler ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı.




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