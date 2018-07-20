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20 Temmuz 2018 09:56

Aynı istikamete giden tıra otomobil arkadan çarptı; 1 yaralı

Bilecik’in Vezirhan beldesi yakınlarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden tıra çarparak takla attıktan sonra ters dönen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Aynı istikamete giden tıra otomobil arkadan çarptı; 1 yaralı

20 Temmuz 2018 09:56


Alınan bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine gitmekte olan Hasan Külahın (64) kullandığı 54 D1141 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden Yücel Kumral’in (47) kullandığı 34 TN 7416 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Külah yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Meydana gelen kazada yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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