Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrosu oyuncuları Bilecik'te sahne aldı

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrosu sanatçıları Bilecik'te sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyuncular tarafından, “Sevgi Şimşeği” adlı oyun sahnelendi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı, oyun sonunda Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrosu Uşaq Teatri oyuncuları usta tiyatro sanatçısı İntiqam Soltan ve diğer oyunculara teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında birbirinden güzel oyunların sahnelendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can, “Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'te Uluslararası Bilecik 13. Tiyatro Festivali kapsamında bu akşam kardeş ülke Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrosu Uşaq Teatri oyuncuları usta tiyatro sanatçısı İntiqam Soltan yönetmenliğinde Sevgi Şimşeği adlı oyunu sahnelediler. Tek millet iki devlet kardeş ülke Azerbaycan'dan tiyatro sanatçıları uluslararası tiyatro festivalimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Tiyatronun kalbi Bilecik'te atıyor. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere saygılarımla'' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatrosu Uşaq Teatri Oyuncusu ve Usta tiyatro sanatçısı İntiqam Soltan ise dirilişin şehri Bilecik ve kardeş ülkede oldukları için duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.