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11 Ocak 2017 11:18

Babasından helallik isteyip intihara kalkıştı

Babasından helallik isteyip intihara kalkıştı

11 Ocak 2017 11:18

Bilecik’te bir genç babasını arayarak “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra intihara kalkıştı.
Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde dükkanı olan Fatih B. (35), babasını cep telefonuyla arayarak “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra telefonu kapattı. Telaşlanan baba hemen oğlunun oturduğu eve gitti. Kapıyı çalan anne ve baba, içeriden ses alamayınca 155 Polis İmdat Hattı’nı ayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ilk olarak eve giden doğalgazı kesti. Ardından 112 Acil Servis ve 110 itfaiye ekiplerine haber ekipler, eve balkondan girme kararı aldı. 110 ekiplerinin olay yerine ulaştığı anda, Fatih B. evin kapısını açarak olduğu yere yığıldı. Ekiplerin evin içinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş ilaç kutusu bulundu. Fatih B., 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



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