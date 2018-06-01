Baharözü yerleşkesi köy statüsüne kavuşuyor

İftar öncesinde program alanına gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, tüm masaları dolaşarak Baharözü sakinlerine hayırlı Ramazanlar diledi. Besmele grubunun seslendirdiği ilahilerin ardından ezanın okunması ile hep birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Baharözü’nün köy statüsüne kavuşacağını böylelikle sorunların çözüleceğini söyledi.

“Maalesef buradaki imar planını çözemiyoruz”

Başkan Bakıcı konuşmasında “Biz her mahallemizde iftar programları yapıyoruz. Burası da baktığımız zaman Çarşı Mahalle’ye bağlı ama Çarşı Mahalle ile pek ilişkisi olmayan mahallemizin en uç kısmında olan bir yerleşke. Ben 2013’te başkan vekili, 2014 yılında ise seçilerek yönetime gelmiş olan bir belediye başkanı olarak 4 yılı aşkın süredir buranın imar planı ile uğraşarak çözmeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki çok uğraş vermemize rağmen imar planını burada çözemiyoruz. Geçtiğimiz 2 ay öncesinde Valimizle beraber bir görüşme yaparak burasını ayrı bir köy statüsüne dönüştürme kararı aldığımızı söylemek istiyorum. Burada ayrı bir muhtarlık olacak. Bozüyük mücavir alan sınırları içerisinde nasıl Kandilli, Karaağaç, Kovalıca ve Poyra Köyleri oluyorsa artık burası da Baharözü Köyü olarak adlandırılacak" dedi.

“Köy statüsü kazandığınızda tüm sorunlar çözülecek”

Neden böyle bir karar aldığını da açıklayan Başkan Bakıcı, "İçköy’e imar planı getirdikten sonra devletin getirmiş olduğu yasaya göre yüzde 40 dediğimiz 18 uygulamasını getirdik. Birçok vatandaşımızla sorun yaşıyoruz. Çünkü sorunun ne olduğunu anlatabilmek ve çözebilmek için maalesef ki en üstteki vatandaşımıza bu bilgileri sağlıklı olarak ulaştıramıyoruz. Köy yaparak hizmet gelmiyor anlamında düşünülmesin. Bu gün Poyra Köyü’ne de Bozüyük Belediyesi olarak kaldırım taşı veya herhangi bir hizmet gidiyorsa yine burası da aynı belediyeden hizmet alacak. Mahalleye dahil ettiğimiz zaman burası ile ilgili olarak maalesef ki irtibatlaşma ve yapılaşmalarla ilgili olarak yine sıkıntılarımız en üst seviyede olacak. Ama köy statüsü haline getirdiğimizde yine imarda herhangi bir sıkıntı olmaksızın bu sorunlar çözülecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Bakıcı konuşmasında son olarak Baharözü’ne yapılacak taziye evinin müjdesini vererek herkesin mübarek Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Başkan Bakıcı konuşmasının ardından iftar programına katılan çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker dağıttı. Başkan Bakıcı programın devamında Baharözü’nde ikamet eden cam kemiği hastası Ömer Uçaş’ı ziyaret ederek onunla bir süre sohbet etti. Daha sonra Alican Uçaş’ın evine misafir olan Başkan Bakıcı burada da aile sakinleri ile bir süre sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.