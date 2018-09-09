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Bakan Dönmez, "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı


Etkinliğe; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can katıldı. Etkinlik sonrası açıklama yapan Başkan Can, “737’nci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinde hemşehrimiz, gururumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey’in teşrifleriyle 737 yıldır toy geleneğini yaşatarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen bulgurlar ile yapılan geleneksel şifalı pilav kapak açma törenini dualarla gerçekleştirdik. Bakanımız belediyemiz Kayı Obası çadırını ziyaret ederek Kayı Parası bastı, lokum ve Osmanlı şerbeti ikramında bulunduk. Bakanımıza ata toprağı şehrimize ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

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