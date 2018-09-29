Bakan Dönmez Osmaneli'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, halasının cenazesi için geldiği Osmaneli'de içmeler tesislerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vefat eden halası Emine Yılmaz'ın cenazesinin defnedilmesinin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Bakan Dönmez, Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ne uğrayarak şifalı sular hakkında Belediye Başkanı Münür Şahin'den bilgi aldı. Tesiste bir süre Belediye Başkanı Şahin ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Dönmez, böyle bir şifalı suların burada olmasından ve böyle güzel bir tesis haline getirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben de bir bakan olarak, bir hemşehriniz olarak elimden gelen ne varsa yardımcı olacağım" dedi. Şifalı sulardan içerek tesisi gezen Bakan Dönmez daha sonra ilden ayrıldı.

Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde Vali Tahir Büyükakın, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Yarbay Faruk Dirgen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.