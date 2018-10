Bakan Dönmez'den üretim müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hedeflerinin ve hayallerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirterek, "Yeni dönemde yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimizden birisi olacağız. Ağırlıklı olarak ithal edilen ürünler Türkiye'de üretilmeye başlanacak. İleri teknoloji geliştiren yazılım, iletişim, haberleşme, sağlık, enerji gibi pek çok alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, üniversitenin tanıtım videosu ile devam etti. Bilecik'e Orta Afrika ülkesi olan Çad'dan gelen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu Yönetimi 4'üncü sınıf öğrencisi ve Uluslararası Öğrenci Kulübü Başkanı Moussa Hissean Moussa'nun açılış konuşması ile program devam etti.

"Bir ülkenin en önemli varlığı yetişmiş insan gücü kaynağıdır"

Ardından öğrenci ve akademisyenlere seslenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni dünya düzeni hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Çoğunuz ailelerinizden uzakta yeni bir hayata başlıyorsunuz. Sorumluluklarınızın, hayattan beklentilerinizin farklılaştığı bir döneme giriyorsunuz. Gençler unutmayın ki hayat mücadelelerden ibarettir. Bu mücadelede elbette inişler, çıkışlar yer alacak. Kimi zaman yorulduğunuz, havlu atmayı düşündüğünüz zamanlarda gelecek. Ancak şunu aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın; bugün dünya hayallerinin peşinden gidenlerin mücadelesinden her ne olursa olsun vazgeçmeyenlerin sayesinde farklı bir yer durumunda. Bir ülkenin en önemli varlığı yetişmiş insan gücü kaynağıdır. Günümüzde bilgi ve tecrübeyi değere dönüştürebilen entelektüel sermayenin yükselişine hep birlikte şahit oluruz. 2053- 2071 hedeflerini konuştuğumuz bugünlerde bu süreci besleyecek insan kaynağı planlamamızı da aynı ölçekte yapmak durumundayız. Artık daha güçlünün, daha çok üretenin değil, yaptığı işe akıl katanın zeka katının hayatta kalacağı bir dünya düzenine doğru hızla ilerliyoruz ve bu yeni dünya düzeninde gücün sembolü insan faktörü. İnsan yani yaşadığımız değişimin en önemli baş aktörü" dedi.

"Kuşkusuz yaşadığımız dönemin anahtar kelimesi değişim"

Bakan Dönmez, bugün dünyada bir paradigma ve zihinsel değişimi söz konusu olduğunu belirterek, "Mevcut sistem artık her anlamda dönüşüme zorlanıyor. Eski kalıpların ezberlerin yıkıldığı bir dönemdeyiz. Dünyanın gittiği yönü gören gideceği yönü ise ön gören olmak zorundayız. Yeni yüzyılın kodlarını, sistematiğini sosyolojik sahada etkilerini bireysel ve toplumsal okumalarını bunların ekonomi, siyasi ve kültürel yansımalarını çok yakından takip etmemiz gereken bir dönemin içindeyiz. Yaptığı işe farkını koyan merak tutkusuyla daha önce denenmemiş, yapılmamış, söylenmemiş şeylerin peşinde koşan insanların çağındayız. Farklı düşünen, farklı gören farklı hissedenlerin öncü olduğu çığır açtığı bir zaman dilimindeyiz. Kuşkusuz yaşadığımız dönemin anahtar kelimesi değişim. Daha önce dünyayı şekillendiren yüzyıllık dinamiklerden bahsederken bugün değişim artık çok kısa bir zamanda gerçekleşiyor ve aynı anda dünyanın dört bir tarafına yayılıyor. Teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle birlikte artık dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir olayın diğer ülkeleri etkilememesi imkansız hale geldi. Bu anlamda üniversitelerimizin özellikle reel politik çerçevesinde bu değişimi iyi okumaları ve Türkiye'nin geleceğine yön vermeleri büyük önem arz ediyor. Akademik camiamıza burada önemli bir görev düşüyor. Gelecek nesillere ufuk açmak, istikamet çizmek, onlara vizyon kazandırmak burada genç arkadaşlarımızı ünivasyona yönlendirecek, onları çalışmalarıyla teşvik edecek rol model olacak kişiler sizlersiniz" diye konuştu.

"Yapay zeka teknolojisine hakim olan ülke dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacaktır"

Bakan Dönmez konuşmasında bugün yapay zekanın kodlamanın büyük veri üretiminin konuşulduğu bir dönemin içerisinde olduklarını söyledi. Yapay zeka teknolojisine hakim olan ülkenin dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacağını söyleyen Bakan Dönmez konuşmasına söyle devam etti:

"Şunu özellikle üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Yapay zeka teknolojisine hakim olan ülke gelecekte dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacaktır. Artık teknolojiyi sadece kullanan değil, onu üreten ve ihraç eden bir sistemi kurgulamak zorundayız. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi yeni ekonomi programı ilan edildi. Programda öne çıkan hususlardan biri de hiç kuşkusuz yüksek katma değerli mal ve hizmetlerin üretimi konusuydu. Türkiye'nin bu hedefine ulaşması için Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyümesi yani hızla bilgi toplumuna dönüşmesi bir zorunluluk arz ediyor."

"İthal edilen ürünler Türkiye'de üretilmeye başlanacak"

Bakan Dönmez, yeni dönemde yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimizden birisi olacağını belirterek, "Ağırlıklı olarak ithal edilen ürünler Türkiye'de üretilmeye başlanacak. İleri teknoloji geliştiren yazılım, iletişim, haberleşme, sağlık, enerji gibi pek çok alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Bugün artık dünyaya teknolojiler yön veriyor. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar fazla söz sahibi oluruz. Aksi takdirde bu işin kaymağını başkaları yer, bize hamallığı kalır. Küresel trendleri ve gelişmeleri takip ederek dünyada yeni gelişen teknolojilerin Türkiye'ye uyarlanması ve en nihayetinde burada üretilmesi bir adım sonrasında ise yeni teknolojilerin üretim merkezi olarak önemli bir başarı hikayesi ortaya koymak mecburiyetimiz söz konusudur" ifadelerine yer verdi.

"Artık zamana ayak uydurmak değil, zamanın gidişatına yön vermek durumundayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, artık zamana ayak uydurmak değil, zamanın gidişatına yön vermek durumunda olduklarını söyledi. Bunun nasıl başarılabileceğini de gençlere açıklayan Bakan Dönmez, "Türkiye bu yola nasıl girecek? Her şeyden önce bu işler masa başında olmuyor. Araştırmacı bir ruh hali ve özgüven ile yol almamız mümkün. Sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen, arayan sorgulayan yeniliğe açık, dünyayı takip eden gençlerle yol alabiliriz. Hepinizde bu yetenek ve istibdat var. İçinizdeki bu cevheri ortaya çıkarmak için tek ihtiyaç duyduğumuz şey; özveri, kendinize inanmak, yapacaklarınıza inanmak ve kendinizi tanımak. Amerikalıların hep tekrarladığı bir söz vardır. ‘The sky is the limit.' Sizlerinde ufku sınırsız olmalı. Çünkü gençliğin ufku bu ülkenin gelecek vizyonudur. Birileri yapıyorsa biz daha iyisini yapmak zorundayız. Sizler kendinizi aşma, kendinizi yenileme yolunda ne kadar ileri giderseniz Türkiye'de o kadar ilerlemiş olacak" dedi.

"Enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi için çok önemli adımlar attık"

Bakan Dönmez, enerjide yeni teknolojilerle dünyaya meydan okuyacakları, dünyaya kafa tutabilecekleri bir alan tasarladıklarını belirterek, "Enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi için çok önemli adımlar attık. Yaptığımız her ihaleye muhakkak yerli istihdam ve yerli üretim şartı koyduk. Mesela yenilenebilir enerjide firmalar en az yüzde 80 yerli mühendis ve iç istihdam etmek zorunda. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretim şartını da yerine getirdik. Türkiye'nin ilk entegre yani güneş paneli üretim fabrikasının temellerini geçtiğimiz yıl Ankara'da atmıştık. Yakında rüzgar enerjisinde de inşallah yerli üretim yapan bir fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil, bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak, geniş bir coğrafyanın enerji teknoloji üreticisi haline gelmek" diye konuştu.

"Türkiye'nin hedeflerinin ve hayallerinin sadece Türkiye ile sınırlı değil"

Bakan Dönmez son olarak, Türkiye'nin hedeflerinin ve hayallerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirterek, "Bölgemiz ve en nihayetinde dünyanın her yeri bizim için önemli bir pazar durumunda. Diğer yandan Türkiye'nin ilk nükleer güç santralleri temelidir geçtiğimiz yıl attık. Nükleer teknoloji sadece enerji üretimi değildir. Nükleer teknoloji sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme uzay teknolojileri gibi pek çok alanda yüksek teknoloji kullanmak demektir. Nükleer Türkiye'den çıkartılan kıymetli minareler nadir elementler ya da stratejik elementler işlenmesi için geçmişte yurt dışına gönderiliyordu. Daha sonra bunları biz fahiş fiyatlarla geri alıyorduk, artık böyle olmayacak. Madenlerin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik alt yapı ve yatırımlar artık Türkiye'mizde de yapılacak" diye konuştu.

"553 akademik, 381 idari personel olmak üzere toplam 934 personel ile hizmet vermektedir"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesi olarak 2018-2019 akademik yılı açılışının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Taş, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bugün itibarıyla 553 akademik, 381 idari personel olmak üzere toplam 934 personel ile şehrimize ve ülkemize hizmet vermektedir. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında üniversitemize ayrılan 4 bin 231 kontenjandan 2 bin 954'üne yerleştirme yapılmış, yerleşen öğrencilerden 2 bin 649'u kayıt yaptırmıştır. Boş kalan bin 552 kontenjandan 587'si de ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiştir. Ek yerleştirme neticeleriyle birlikte üniversitemizde toplam kontenjan-yerleşen oranı ise yüzde 77 olarak ortaya çıkmıştır" bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bakan Dönmez'e günün anlam ve önemine binaen hediye verdi. Bakan Dönmez ise üniversiteye dereceyle giren öğrencileri ödüllendirdi.

Programa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.