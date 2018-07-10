Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 10:29

Bakan Dönmez’in baba evinde sevinç hakim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklarken, kabinede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in baba evinde sevinç yaşandı.

Bakan Dönmez’in baba evinde sevinç hakim

10 Temmuz 2018 10:29


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in annesi Zeliha Dönmez Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklamasını merakla izledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın açıklamasında oğlunun adını duyan anne ve bakanın akrabaları büyük sevinç yaşadı. Oğluna yeni görevinde başarılar dileyen Zeliha Dönmez, "Allah’ım seni utandırmasın. İnşallah bu vazifende de başarılı olursun. Başkanıma da ayrıca teşekkür ederim. İnşallah oğlum seni utandırmaz. Sonuna kadar gayretle çalışmasına Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.


Öte yandan Bakan Dönmez’in babası İstanbul’da bulunurken, evdeki sevince bakanın kız kardeşi Vildan Şen, dayısının oğlu Bilal Enez’de ortak oldu.


1965 yılında Bilecik’te doğan Bakan Dönmez evli ve 3 çocuk babası. Ayrıca Bakan Dönmez 24 Aralık 2015 tarihinden bu yanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç