Bakan Dönmez’in baba evinde sevinç hakim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in annesi Zeliha Dönmez Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıklamasını merakla izledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın açıklamasında oğlunun adını duyan anne ve bakanın akrabaları büyük sevinç yaşadı. Oğluna yeni görevinde başarılar dileyen Zeliha Dönmez, "Allah’ım seni utandırmasın. İnşallah bu vazifende de başarılı olursun. Başkanıma da ayrıca teşekkür ederim. İnşallah oğlum seni utandırmaz. Sonuna kadar gayretle çalışmasına Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Öte yandan Bakan Dönmez’in babası İstanbul’da bulunurken, evdeki sevince bakanın kız kardeşi Vildan Şen, dayısının oğlu Bilal Enez’de ortak oldu.

1965 yılında Bilecik’te doğan Bakan Dönmez evli ve 3 çocuk babası. Ayrıca Bakan Dönmez 24 Aralık 2015 tarihinden bu yanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu.