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Bakan Dönmez'in halası son yolculuğuna uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 88 yaşındaki halası Emine Yılmaz, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 88 yaşındaki halası Emine Yılmaz, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Emine Yılmaz (88) hayatını kaybetti. Bakan Dönmez'in halası için İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Emine Yılmaz'ın hastane morgundan alınan cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı. Evin önünde yapılan duanın ardından Yılmaz'ın yakınları tabutu ambulansa taşıdı.


Ertuğrul Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazına; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emine Yılmaz'ın cenazesi, Selçik köyü mezarlığına defnedildi.

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