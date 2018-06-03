Dr. Veysel Eroğlu, bir takım açılışlar için geldiği Bilecik’te 24 Haziran günü yapılacak seçimlerin önemine değinerek, "Biz Amerika’nın seçimleriyle ilgileniyor muyuz? ilgilenmiyoruz. Ama onlar nedense çok ilgileniyor" dedi.

Dr. Veysel Eroğlu, yatırım değeri 117 Milyon TL tutan 12 tesisin temel atma ve 5 tesisin açılışı için geldiği Bilecik’te Mayıs ayı içinde yaşanan yağışlar sonrası Türkiye’deki barajların doluluk oranının iyi olduğunu söyledi. Bazı yerlerde barajların doluluk oranın yüzde 80’e ulaştığı ve içme suyuyla ilgili bir sıkıntıları olmadığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yağışlarla barajlarda doluluk oranı arttı. Şimdi herhangi bir problem yok. Yüzde 50, yüzde 52 civarında doluluk var. Bazı yerlerde de yüzde 80 dolu. Şu anda içme suyuyla ilgili bir problemimiz yok. Sulama suyuyla ilgili bir problem yok. Bir Güneydoğu Anadolu’da çok büyük bir sıkıntımız vardı. Ama Allah’ta yardım etti ve Güneydoğu’ya özellikle Mayıs ayında çok yağış oldu. Aşağı yukarı Türkiye’de Mayıs ayında her tarafta çok büyük bir yağış oldu Allah’ın lütfu. Şimdi Allah Ramazan’da bir bereket verdi ki bakın Bilecik’te normalde 43 milimetre yağış düşerken, 1 Mayıs ve 31 Mayıs arasında 104 milimetre yağış düştü ve yüzde yüzden fazla artış oldu. Her tarafta böyle. Allah’a şükür iyi oldu. Geçen sene çok kurak geçmişti. Bu sene Mayıs ayındaki yağışlar Allah’a şükür kurtardı. Hem Ramazan serin geçti. Allah kullarını düşünüyor netice itibariyle oruç tutarken" dedi.

"2023, 2053, 2071 yıl hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar"

Dr. Veysel Eroğlu dün Konya’da miting veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 200 bine yakın kişinin izlediğini hatırlatarak, "Konya’da Cumhurbaşkanımızla muhteşem bir miting aşağı yukarı 200 bin kişi vardı. İnsanlar miting alanına sığmadı. 24 Haziran milletimizin tarihteki en önemli seçim. Çünkü sistem değişiyor. Daha hızlı yatırımlar, daha büyük Türkiye için böyle bir sistem değişikliği yapıldı. Çünkü artık bu sistem mevcut parlamenter sistem bize dar geliyor, sığamıyoruz. Dolayısıyla kabuğu kırmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli hakikaten daha büyük Türkiye, daha büyük hedeflerin gerçekleşmesi 2023, 2053, 2071 yıl hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Batı nedense bizim seçimlerle çok ilgileniyor, biz Amerika’nın seçimleriyle ilgileniyor muyuz"

Bakan Eroğlu, 24 Haziran günü yapılan seçimleri nedense Batı’nın yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Biz Amerika’nın seçimleriyle ilgileniyor muyuz? Avrupa, Almanya’da, Fransa’da olan seçimlerle ilgileniyor muyuz? ilgilenmiyoruz. Ama onlar nedense çok ilgileniyor. Sebebi şu, Türkiye büyür diye düşünüyor. Dünyada 10 tane büyük proje var 6’sı Türkiye’de. Dünyada ve Avrupa’da büyüme sıfıra yaklaşıyor. Türkiye 7.4 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi haline geldi. Bundan rahatsız oluyorlar. Bu tabi biliyorsunuz önce alçak FETÖ terör örgütü bir darbe teşebbüsünde bulundular. Ama milletimiz onlara darbe vurdu. Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle. Daha sonra bu yetmemiş gibi bizim güney sınırlarımızı kuşatmak istediler. O oyunu da Fırat Kalkanı’yla ve Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatıyla bozduk mu? İşte bunlar Türkiye’nin önünü kesmek için yeni bir oyun peşindeler ve o oyun ne? Burada 2019 yılında seçim yapılacak. Bu süre zarfında biz Türkiye’ye ekonomik olarak darbe vuralım. Böyle bir planları vardı. Bunu da Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli fark etti. Neticede seçimler öne alındı. 24 Haziran seçimleri devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali ile alakalı bir parti seçimi değildir. Dolayısıyla milletimiz bunu gördü. İnşallah bu oyunu da bozacaktır milletimiz. Şu anda ben her gittiğim yerde muhteşem bir gelişme var. Halkta büyük coşku var. Halk bu oyunu fark etti. İnşallah gümbür, gümbür yola devam diyecek. Gümbür, gümbür inşallah istikrardan yana devam edecektir" dedi.

"Türkiye’nin 240’ıncı Tabiat Parkı Bilecik’te ilan edildi"

Dr. Veysel Eroğlu, son olarak Bilecik il merkezine 22 kilometre mesafede bulunan ve toplamda bin 111 dekar alana sahip olan Kınık Şelalesini bir sürpriz yaparak Türkiye’nin 240’ıncı tabiat parkı olarak ilan etti. Bir otağdan beyliğe, beylikten bir devlete ve bir devletten Cihan Devlet’inin kurulduğu muayen topraklar burası. Dolayısıyla buraya ne yapılsa azdır. Ben buraya her gelişte heybemiz dolu olarak geldik. Öyle lafla değil. Millet konuşuyor öyle. Şunu yaparız, bunu yaparız diye. Onlar konuşur biz yaparız farkımız bu. Şimdi her seferinde buraya muhteşem yatırımlarla geldim. Bakın burada bütün ilçelerde hizmet götürmediğimiz ilçe ve köy yoktur ve bugün de 17 tane dev tesisin temel atma açılışını yapmak üzere geldik. 117 milyon TL" dedi.

Öte yandan Bakan Erdoğlu, Kınık Şelalesi Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler sebebiyle korunması gereken bir alan olduğunun altını çizerek, “Bakanlığımız tabiatı korumakla mükellef. Bu çok değerli alanı 240’ıncı tabiat parkı olarak ilan ettik. Bilecik’in tabii değerlerine her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.