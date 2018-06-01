Bakan Eroğlu, Bilecik’te 18 tesisin açılışını gerçekleştirecek

Dr. Veysel Eroğlu, Bilecik’te 173 milyon lira yatırım bedelli 6 tesisin açılışını gerçekleştirip 12’sinin de temelini atacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Açılışı gerçekleştirilecek tesislerin 5 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve 1 adedi de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik’e kazandırılacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 11 adet ve Orman Genel Müdürlüğü’nce yapılacak 1 adet tesisin de temelini atacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 3 Haziran Pazar günü saat 14.30’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 173 milyon TL yatırım bedelli 18 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek” dedi.

“Bilecik’e 173 milyon TL’lik 18 tesis”

Karabıyık açıklamasının devamında, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, düzenlenecek toplu açılış ve temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Yenipazar Yukarıçaylı Barajı, Merkez Elmabahçe Barajı, İnhisar Samrı Barajı, İnhisar Çaltı Barajı Sulaması, İnhisar Tarpak Barajı Sulaması, Osmaneli Soğucakpınar Barajı Sulaması ile 5 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca, Prof. Dr. Veysel Eroğlu ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmalarında temellerini atacak. Aynı merasimde DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan İnhisar Çaltı Barajı, Pazaryeri Küçük Elmalı Göleti Sulaması ile 3 adet taşkın koruma tesisinin ve DKMP Genel Müdürlüğü’nce tamamlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da açılışını gerçekleştirecek. Ayrıca, Bilecik’te düzenlenecek merasimde 15 aileye gelir getirici tür, 15 aileye de ORKÖY sertifikası verecek olan Prof. Dr. Eroğlu ceviz, fıstık çamı, servi, erguvan, kurtbağrı, dağ muşmulası, keçi sakalı, incir, süs kızılcık, mazı ve kartopu fidan türlerinden oluşan toplam 5 bin 800 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 17 bin 600 dekar zirai alan suya kavuşacak. 6 milyon 740 bin metreküp su biriktirilecek. 8 köy taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormanlık alanların artırılması ile orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacak” ifadelerine yer verdi.