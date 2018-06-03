Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 18:06

Bakan Eroğlu’dan esnaf ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu’dan esnaf ziyareti

03 Haziran 2018 18:06

Dr. Veysel Eroğlu, Bilecik’te esnaf ile bir araya geldi.


Çeşitli ziyaret ve açılışlar için kente gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temaslarını tamamladıktan sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Açılışın ardından esnafla bir araya gelen Bakan Eroğlu, işlerin yolunda olup olmadığını sordu. 24 Haziran seçimlerinde destek isteyen Eroğlu, esnafın ardından cadde üzerindeki vatandaşlarla da sohbet etti.


Bakan Eroğlu ziyaretlerinin ardından farklı programlara katılmak üzere Eskişehir’e hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç