Bakan Eroğlu’dan esnaf ziyareti

Dr. Veysel Eroğlu, Bilecik’te esnaf ile bir araya geldi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlar için kente gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temaslarını tamamladıktan sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Açılışın ardından esnafla bir araya gelen Bakan Eroğlu, işlerin yolunda olup olmadığını sordu. 24 Haziran seçimlerinde destek isteyen Eroğlu, esnafın ardından cadde üzerindeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Eroğlu ziyaretlerinin ardından farklı programlara katılmak üzere Eskişehir’e hareket etti.