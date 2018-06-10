Bakan Yardımcısı Daniş çiftçiler ile iftar yaptı

Osmaneli Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sakarya Nehri kenarında büyük iftar programında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de katıldı. İftar sonrasında düzenlenen değerlendirme toplantısında açılış konuşmasını yapan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir “Osmaneli tarım acısından Bilecik’in en verimli topraklarına sahip. İlçenin köylerle birlikte toplam nüfusunun yüzde 50’sinin tarımla uğraştığı önemli bir tarımsal üretim merkezi Osmaneli köylerinde 7 bin kişi yaşıyor ve tarımla geçimini sağlıyor. Beşevler, Yeşilcimen, Oğulpaşa, Çerkeşli, Gaziler, Ağlan, Düzmeşe, Medetli, Soğucakpınar, Selcik gibi büyük köylere sahip. Bu köylerimizde 2002’den sonra yapılan 7’den fazla gölete yenileri ilave ediliyor. Yapımı devam eden Soğucakpınar ve proje aşamasında olan Göynük Barajı, Kızılöz Barajı sonrası sulanabilir alanlar çok daha artacak. Toplam 134 bin dönüm tarım arazisinin yüzde 60 şu an sulanabilir konumda" dedi.

"Osmaneli tarımda çok şanslı bir bölge"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise konuşmasında, "Osmaneli tarım acısından çok şanslı bir bölge. Verimli topraklara ve bunun sonucu karpuz başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne sahip. Tarımda ürün çeşitliliği şart. Riskleri ürünlerimizin çeşitliliğini arttırarak azaltabiliriz. Pazarlama sorunu üzerinde çalışıyoruz ve her zaman öncelikli konumuz. Özellikle maliyetler dikkate alınarak her üründe taban fiyat uygulamasına gelmeyi sağlamalıyız, bunun için çalışıyoruz. Çiftçi kayıt sisteminde sorunlar var çözeceğiz arazilerin çok parçalanmış olması, çok mirasçının olması kayıt sistemini zorluyor. Sonuçta çiftçi desteklerden çiftçi kayıt sistemi nedeniyle tam yararlanamıyor. Bunun için yasal düzenleme için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Osmaneli’de hayvancılık gelişmeli"

Hayvancılığın gelişmesi için çalışmaların hızla gelişmesi gerektiğine değinen Bakan Yardımcısı Daniş, "Hayvancılık gelişmeli. Osmaneli’de özellikle yaylaların olduğu Oğulpaşa, Boyunkaya, Hisarcık, Adliye, Sarıyazı, Ağlan, Dereyörük, Avdan, Orhaniye gibi köylerimiz hayvancılık için çok uygun, buralarda büyük meralar var. Osmaneli’de hayvancılık konusunda hızlı bir gelişim var. Kanatlı hayvancılık konusunda da büyük tesislere sahip ve bunların her gün sayısı artıyor, Genç çiftçi, programlarından en çok Osmaneli yararlanıyor. Osmaneli’de belediye mezbahası büyük şans ve burada üretim çeşitliğini arttırmalıyız. Hayvancılık çiftçi için tarımın yanında mutlaka olmalı. Buradan çıkan önerileri mutlaka değerlendireceğiz. Belediyemizin tarıma ilgisi ve mezbaha, paketleme tesisi, hal binası yatırımları çok güzel" şeklinde konuştu.

"Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor"

Dolu ve aşırı yağıştan zarar gören çiftçiye müjdeli haberi de veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Geçtiğimiz hafta Soğcakpınar köyü ve Kaşıkçı mahallesinde yaşanan dolu ve sel felaketinde zarar gören çiftçilerimize öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bakanlık olarak çiftçilerimizin zararlarını gidermek için gerekeni yapacağız, zarar tespit çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Sakarya Nehri kenarında düzenlenen iftar programına Kaymakam Edip Çakıcı, Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, siyasi partileri yöneticileri, tarım il ve ilçe müdürleri, kamu özel sektör temsilcileri, kooperatifler ve birliklerin yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.