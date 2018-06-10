Bakan Yardımcısı Daniş, Osmaneli halkı ile iftar yaptı

Osmaneli Belediyesinin Sakarya Nehri kenarında düzenlediği büyük iftar programına, Türkiye’nin ünlü üç hafızı, çiftçiler, Osmaneli halkı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Tarım Kredileri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Milletvekili Halil Eldemir katıldı.

Bakan Yardımcısı Daniş, Tarım Kredileri Genel Müdürü Poyraz ve Milletvekili Eldemir vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından okunan ezanla birlikte yüzlerce kişi Sakarya Nehri kenarında orucunu birlikte açtı.

İftar sonrası konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Türkiye bir seçimi yaşayacak ama farkındaysanız bu seçimler önceki seçimler gibi çok da tansiyonu yüksek değil. Aslında bunun tek bir sebebi var; Türkiye’de bütün seçmen kararını vermiş durumda. Sonuçtan herkes emin" dedi.

Tarımın artık dünyada birçok konunun önüne geçtiğini söyleyerek, stratejik bir sektör olarak görüldüğünü vurgulayan Daniş, şöyle konuştu:

"Çünkü arz güvenliği artık ülkelerin, milletleri strese sokan, bununla ilgili gelecek stratejiler gerçekleştirmeye çalıştıkları bir konu. Bugün dünyada 800 milyon insan beslenemiyor, yeterli beslenemiyor, açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Suriye’den birkaç milyon insanın göç etmesiyle Avrupa paniğe kapılıyor, sınırlarını kapatıyor, her türlü tedbirleri alıyor. Oysa Afrika kıtasında 700-800 milyon insanın karnını doyuramayacağı tehlikeyle karşı karşıya kalacağını öngörürseniz dünyayı ne kadar büyük bir tehlikenin beklediğini görebilirsiniz."

Daniş, Türkiye’nin seçime gideceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramın arifesinde Türkiye bir seçimi yaşayacak ama farkındaysanız bu seçimler önceki seçimler gibi çok da tansiyonu yüksek değil. Aslında bunun tek bir sebebi var; Türkiye’de bütün seçmen kararını vermiş durumda. Sonuçtan herkes emin. Diğer muhalefet partililer, artık kendilerinin bile inanmadığı iddiaları gündeme getirerek biraz zaman kazanmaya çalışıyorlar diyebiliriz. İnşallah 16 Nisan’dan sonra Türkiye yakaladığı istikrarını sürdürecektir."

Bakan Yardımcısı Daniş, iftarın ardından Milletvekili Halil Eldemir, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, bazı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve üreticilerin katıldığı toplantıda, çiftçilerin sorunlarını dinledi.