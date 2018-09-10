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Bakan Yardımcısı Eldemir Bozüyük'ü ziyaret etti

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Bozüyük’ü ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Bozüyük'ü ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu.


Sağlık Bakanı Yardımcısı ve 25., 26. Dönem AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir katıldığı 737. Söğüt Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programının ardından Bozüyük'e gelerek hemşehrileri ile buluştu. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bakan Yardımcısı Eldemir'i Haziran ayında vatandaşların hizmetine sunulan ve yoğun ilgi gören Abdülhamit Han Parkı'nda ağırladı. Eldemir burada Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ile bir süre görüşerek vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Bakıcı ziyaretin ardından, “Sağlık Bakanı Yardımcımız Halil Eldemir Beyi Sultan Abdülhamid Han Parkımızda ağırladık. Sayın Bakanımıza ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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