Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bilecik
  •  » Bakan Yardımcısının “Depreme Dayanıksız” Dediği Edebali Stadının Beton Tribünleri Hala Izleyicileri Ağırlıyor
15 Nisan 2017 16:17

Bakan Yardımcısının “depreme dayanıksız” dediği Edebali Stadının beton tribünleri hala izleyicileri ağırlıyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’ın Edebali Stadının beton tribünleri için “depreme dayanıksız” demesinin ardından kullanım hala sürüyor.

Bakan Yardımcısının “depreme dayanıksız” dediği Edebali Stadının beton tribünleri hala izleyicileri ağırlıyor

15 Nisan 2017 16:17


10 Nisan günü Bilecik ziyaretleri kapsamında Edebali Stadına uğrayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, stadın tribünleri için “depreme dayanıksız” açıklaması yapmıştı. Bir basın mensubunun "23 Nisan günü bu statta Bilecikspor-Vitraspor arasından BAL play-off maçının oynanacak ve tribüne seyirci alınmayacak mı" sorusun karşılık Boynukalın, ’Depreme dayanıksız rapor verildikten sonra zaten bizim orada o tehlikenin içine girebilmemiz mümkün değil zaten. Alınırken 2-3 süreci beraber izlemek zorundayız. Seyirci tribünüyle alakalı ben böyle bir tehlikenin olduğu yerde final maçında değil bizim 5 bin kişi 1 kişinin burnunun kanayabileceği bir riskin içine sokabilmemiz mümkün değil doğal olarak. Böyle bir raporlama yapıldıysa ve böyle bir tehlike arz ediyorsa o noktada seyirci alınmaz’ demişti.


Bilecik’in ev sahipliği yaptığı U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının yarı final maçında müsabakayı izleyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku maçı sahanın kenarında sandalyelere oturarak izlediler. İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Karaoğlu, C Klasman Hakemi Barkın Kara, Hakem Atama Sorumlusu Barış Yavaş ve İl Hakemi Enes Seymen ise maçı ‘depreme dayanıksız’ bölgede seyrettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
22
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:26
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!