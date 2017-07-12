Bozüyük Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz günü yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vererek vatandaşları etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Ve her defasında vatanımıza sahip çıktık. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in yaktığı bağımsızlık ateşinin özgürlük mücadelemizin son halkası olduğunu düşündük. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, henüz 15’ inde olan Halil İbrahim Yıldırım’ı, Engin Tilbaç’ı bağrından çıkardı” dedi. 15 Temmuz akşamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türk Siyasi Tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte hain bir saldırıya maruz kaldığını belirten Başkan Bakıcı “düşmanın harp sahasında bile yapmadığı yapamadığı alçaklığı bu asker görünümlü üç beş haramzade aziz milletimize reva gördü. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti. İnanan, savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi ki. Ankaralı bir köylü, Erzurumlu bir delikanlı, torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, hayata annesinin eteğine sımsıkı sarılarak tutunmaya çalışan çocuklar hepsi sokaklarda, meydanlarda gücü zulme alet edenlerin karşısına bir bayrak gibi dikildi. 15 Temmuz akşamında yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara imanıyla karşı çıktı Kimisi şehrin herhangi bir yerinde bir namlunun ucunda gençliğini bıraktı, kimisi arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş, bir baba ve bir çocuk... Kimisi hayatının her dakikasını birlikte geçirdiği kardeşiyle birlikte şahadet şerbetini içti. Türkiye’yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratıldılar. Şu anda da adaletimiz karşısında hesap veriyorlar” dedi. Artık Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ve ülkenin 15 Temmuz öncesinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Bakıcı “15 Temmuz ruhunu tekrar yaşamak ve yaşatmak için, birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana göstermek için; Şehitlerimiz için duaya, istiklalimiz için nöbete duruyoruz. Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz günü saat 20:15 te 15 Temmuz Şehitler Parkımızın açılış törenine, ardından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştireceğimiz programlarımıza, Aykut Kuşkaya Konserine ve Demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tutulacak gece nöbeti ve 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Parkı’nın açılışı yer alıyor.