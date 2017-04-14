Bilecik Amatör Spor Kulüplerinde (ASKF) yapılan toplantıya; ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Tesisler Müdürü İsmail Özdil, Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Vitraspor Spor Başkanı Mehmet Tahir Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL ligi temsilcisi Vitraspor Spor arasından oynanacak BAL play-off karşılaşmasının günü ve saati belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, baraj maçı 23 Nisan saat 16.00’da Bilecik Edebali Stadında oynanacak. Bu maçın galibi 2017-2018 futbol sezonunda Bilecik’i BAL temsil edecek.