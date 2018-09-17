Balaban İlkokulu eğitime öğrencilere aşure dağıtarak başladı

Osmaneli'nin Balaban ilkokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ikram edilen aşure ile başladı.

Osmaneli Balaban İlkokulu aile birliği ve okul yönetimi eğitim ve öğretim yılının bu sene Muharrem ayı başlangıcına denk gelmesi dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi. Pişirilen aşure, okul bahçesinde toplanan öğrencilere göreve yeni başlayan Kaymakam Naif Yavuz, Milli Eğitim müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü Özkan Can ve okul müdürleri tarafından kaselere doldurulmuş aşure dağıtıldı.

Konu ile açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, “Muharrem ayı vesilesi ile bu gün okulumuzda eğitim ve öğretime başlayan çocuklarımıza aşure ikram ettik. Aşure, dostluğun birlik beraberliğin bir arada olmanın önemini ifade etmektedir. Aşure yalnız yenildiğinde bir anlam ifade etmez, ama toplu halde yenildiğine güzel bir tat oluşturmaktadır. İslam ümmetine İslam bilincinin gelişmesine bu vesile ile dünyadaki bütün Müslümanların birlik beraberliğinin aşure tadında olması dileğim ile eğitim ve öğretim yılının öğretmenlere, velilere ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.