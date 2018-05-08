Balataları yanan süt kamyonunu itfaiye ekipleri söndürdü

Edinilen bilgiye göre Yangın, 23.00 sıralarında Bayırköy Beldesi Paşalar Mevkii’nde meydana geldi. Burdur’dan Sakarya Pamukova İlçesine giden Mustafa Ceylan yönetimindeki 18BB032 plakalı Süt yüklü Kamyonun ısınan balataları tutuştu. Dumanları fark eden sürücü Ceylan, kamyonu hemen emniyet şeridine çekti. Ceylan, itfaiyeden ve Bölge Trafik ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken Bölge trafik ekipleri ise başka bir kazaya sebebiyet olmaması için İstanbul yönüne trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin kamyonun yanan lastiklerini söndürmesinin ardından yol tekrar trafiğe açılırken yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.