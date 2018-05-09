Balık tezgahlarını Yunanistan ve Norveç’ten gelen balıklar süslüyor

Bilecik merkezde bulanan balık tezgahlarında sezon kapanmasından dolayı çeşitlilik aldukça azaldı. Bu durumda vatandaşlar belli başlı balıkları tercih etmek zorunda kalıyor. Bilecik’te balıkçılık yapan Celal Karakaya, amaçlarının sezon kapandıktan sonra vatandaşları balıksız bırakmamak olduğunu belirterek, “Malum balık sezonumuz bitti. 15 Nisan 1 Mayıs’ta bitiyordu 15 gün geriye alındı. Nisan 15’te balık sezonu bitti. Bunun haricinde kültür balıkçılık ağırlıklı olarak yani çupra, levrek, somon, Norveç’ten gelen ithal somon, Yunanistan’dan Bandırma’ya gelen hamsi, istavrit, sardalya var. Bu çeşitte bütünce sezonu kapatmayı düşünmüyoruz, çare havuzlarda yetişen kültür balıkları. Tabi deniz balığı gibi olmuyor ama balık severler yaz kış bu sayede balık yiyorlar. Şu sıra havaların ısınmasıyla birlikte balık satışları düşmüştü. Çok şükür 2 gündür biraz havalar serinledi yağmur yağdı işler açıldı. Şuan Norveç Somanunu kilosu 65 TL, Yunanistan’dan gelen hamsi 20 TL, istavrit 20 TL, sardalya ise; 10 TL’ye satıyoruz. Kültür balığı diye adlandırdığımız havuz balıklarında alabalık 20 TL, çupra 30 TL’ye satılıyor" dedi.