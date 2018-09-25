Balkon demirlerine sıkışan keçiyi itfaiye kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balkon demirlerine sıkışan keçi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Yediler Mahallesi Musapınarı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bir evin bahçesinde bulunan balkon korkuluklarına keçinin sıkıştığını gördü. İlk olarak olaya kendileri müdahale eden vatandaşlar, keçiyi kurtaramayınca durumu Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, balkon demirlerine sıkışan keçiyi başarılı bir çalışmanın ardından kurtardı. Keçinin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.