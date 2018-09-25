İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkon demirlerine sıkışan keçiyi itfaiye kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balkon demirlerine sıkışan keçi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balkon demirlerine sıkışan keçi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.


Olay, Yediler Mahallesi Musapınarı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bir evin bahçesinde bulunan balkon korkuluklarına keçinin sıkıştığını gördü. İlk olarak olaya kendileri müdahale eden vatandaşlar, keçiyi kurtaramayınca durumu Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, balkon demirlerine sıkışan keçiyi başarılı bir çalışmanın ardından kurtardı. Keçinin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.