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01 Ağustos 2018 13:12

Barınakta yakılmış denilen köpek meğer zifte bulanmış

Bilecik’te bir bayanın sosyal medya üzerinde "Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde köpek yakmışlar" iddiaları üzerine, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Köpek yanmamış zifte bulanmış, ayrıca bu köpeğin bizde kaydı yok, kendileri getirip bırakmışlar" dedi.

Barınakta yakılmış denilen köpek meğer zifte bulanmış

01 Ağustos 2018 13:12


Bilecik’te zifte bulanan köpek Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği tedavi altına alan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, köpeğin bulandığı zifti zeytinyağı ile temizlediklerini söyledi. Avcı, “29 Temmuz 2018 tarihinde Yasemin Oğuz Şenyurt isimli bayanın barınağımızda köpek yanık diye bahsetti. Köpek şuan bu elimizde. Köpek yanık değil, zifte bulaşmış. Zeytinyağı ile çözülme işlemi yapılıyor. Yanık olup olmadığını şuradan görebilirsiniz, yanık bu şekilde olmaz. Tüylerine yapışmış bir zift. Hayvan hastalığının sinirsel sentoptlarını yaşıyor ve hayvanın ayaklarında yamulma var. Hayvanın tedavisini yapıyoruz. Hayvanımız yemiyor, içmiyordu şuanda durumu iyiye gidiyor. Tedavisinden sonra kısırlaştırıp büyüdükten 8 ay sonra aldığımız ortama geri bırakacağız. Ayrıca barınağımızda bu köpek kaydı yoktu. Hanımefendi bu köpeği dışarıdan bulup getirmiş, barınağımızda olan bir hayvanmış gibi lanse ettirmiş. Kayıtlarımızda da böyle bir hayvan yok. Hanımefendi kendisi getirmiş ve bizi Türkiye’ye rezil etmeye çalışmış. Ama elinde patlamıştır” şeklinde konuştu.




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