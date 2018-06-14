Kaza akşam saatlerinde Bilecik-Sakarya karayolunun Osmaneli içmeler mevkinde meydana geldi. Bilecik istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan Hüseyin E. yönetimindeki 34BGB118 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle içmeler mevkinde su kanalına devrildi.
Çarpmanın etkisiyle tır yan yattı. Yaralanan sürücü Hüseyin E. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.