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31 Aralık 2016 13:49

Baş Antrenörü Yeşer Karabulut’tan sosyal medya eleştirilerine cevap

Baş Antrenörü Yeşer Karabulut’tan sosyal medya eleştirilerine cevap

31 Aralık 2016 13:49

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Yeşer Karabulut, kendisini sosyal medya üzerinden eleştirenlere sporseverlere, “Sağ olsunlar benim haberlerimin altına çok güzel yorumlarda bulunuyorlar. Ben her gün saat 14.00’da İstasyondaki Kapalı Spor Salonunda antrenmandayım. Gelip yüz yüze konuşabiliriz arkadaşlarla herkese kapımız açık. Klavye başına geçip aslan olmak çok güzel” dedi.
Karabulut, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, TB2L B Grubunda oynadıkları 9 maçın 7’sinin kaybettik sonra sosyal medya üzerinden ve yapılan haberlerin altına kendisine, takımın oyuncularına ağır eleştiriler olduğunu söyledi. Bu eleştirilere karşı herkese verecek bir cevabı olduğu belirten Karabulut “Buradan değerli sporseverler ve Bileciksporlu arkadaşlara bir kaç çift lafım var. Sağ olsunlar benim haberlerimin altına çok güzel yorumlarda bulunuyorlar. Ben her gün saat 14:00’da İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda antrenmandayım. Gelip yüz yüze konuşabiliriz arkadaşlarla herkese kapımız açık. Klavye başına geçip aslan olmak çok güzel. Klavye başına geçip aslanlık yapmak değil, gelip sahanın orada aslanlık yapmak lazım onu söyleyeyim. İkincisi ben Bilecik’i, Bilecikspor’u çok seviyorum. 18 yıl oldu Bilecik’e geleli. Bilecikspor’u en üst ligde Şampiyonlar Ligi’nde görmek isterim ben. Çok çalışkan başkanları var, çok sevdiğim antrenörleri var. Liderle oynadıkları maçı bizzat burada seyrettim galip gelerek liderliğe yükseldiler. Galibiyetlerine de çok sevindim. Bizim o haberlerin altına yazdıkları bütçeler var ya kim ne yazıyorsa 4’te biri yoktur harcadığımız para. Herkesiz ağzında bir bütçe yok 1 milyon harcamışız, yok onu almışız yok bunu vermişiz. Bu işler böyle olmaz belediye başkanımız kendine gidildiğinde elinden geldiğince makul ölçülerde herkese yardım eden, eşit davranan bir başkanımız var. Bunun altına imzamı atarım. İsterse arkadaşlar bana kızsın, isterlerse küssün. Sayın Başkanımıza somut olarak gidilirse elinden gelen her şeyi yapacağına yüzde 100 eminim. Biz Belediyespor Basketbol Kulübü’nün yanı sıra bizim voleybol takımımız var, güreşçilerimiz var, teakwondocularımız var. Biz bir spor kulübüyüz. Futbol dışında zaten futbolda Bilecikspor var. Kendileri ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ilimizi temsil ediyorlar. Bileciksporlu arkadaşlar, Bilecikspora gönül veren arkadaşlar şunu unutmamalılar. Biz basketbolda ili temsil ediyoruz. 2’nci ligdeyiz. Bilecikspor’un yanındayız. Çokta iyi işlere imza atıyorlar. Liderler. İnşallah şampiyon olup BAL Liginde olurlar. Biz Bilecikspor’u en iyi yerlerde görmek istiyoruz” dedi.



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