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28 Mayıs 2018 12:39

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’un güreş takımı öğrencilerinden derece kazananlar ile Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarında Kur’an-ı Kerim derslerinde başarı gösteren öğrenciler için değerler eğitimi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

28 Mayıs 2018 12:39


Okul bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Okul Müdürü Duran Boran, şimdiye kadar sayısız etkinlik yaptıklarını, sportif ve kültürel yarışmalarda bir hayli mesafeler katledildiğini anlattı. Boran, "Bu yıl kurumsallaşmış ve akademik başarıyı göğüsleyen bir okul olduğumuzu gururla söylüyorum" dedi.


Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına katılım ve gösterilen başarılı performansı ödüllendirerek hedefin kurslara karşı gelecek yıl rağbeti arttırmak olduğunu belirten Müdür Boran, Güreş, atletizm, satranç, voleybol dallarında da il genelinde derece yapıldığını spor tesislerinin zenginleştirildiğinde bu başarının daha da artacağını söyledi. Boran, "Gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletler ilelebet mevcudiyetlerini sürdürebilirler. Başta ailelerimiz olmak üzere bizim bütün yatırımlarımız, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi içindir. Sizler de bunun hakkını verdiniz. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiniz. İnşallah daha da başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bizim de bu hizmette bir parça tuzumuz var ise bu bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.




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