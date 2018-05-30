Başarılı sporcular Karaman’ı fethetti

Okul Sporları 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarında özel sporcular Bilecik’i en iyi şekilde temsil ederek Karaman’ı adeta fethettiler. Karşılaşmalarda Eldegül Güler Yıldız Kızlar 300 metrede birinci ve 100 metrede üçüncü, Zeynep Gözgen Genç Kızlar 100 metrede üçüncü ve gülle atmada dördüncü, Sevgi Yanlıç Genç Kızlar uzun atlamada dördüncü, Bünyamin Zencirci Genç Erkek 400 metrede dördüncü, Barış Aladağ Yıldız Erkek 300 metre ve bin 500 metrede üçüncülük elde etti.

Başarılı sporcuları, antrenörlerini ve sporcuların eğitim gördükleri okulların idarecilerini makamında kabul eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “İlimizi en güzel şekilde temsil ederek Okul sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarından derecelerle dönen başarılı sporcularımıza hediyelerini takdim ettik. Bu başarılarından dolayı sporcularımızın eğitim gördükleri okulların idareci ve beden eğitimi öğretmenleri Yusuf Ergin ve Sedat Altun’u da tebrik ediyorum” dedi.