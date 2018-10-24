Başarılı sporculardan Başkan Bakıcı'ya ziyaret

Bozüyük Metristepe Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile makamında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hasan Poyraz beraberindeki Tekvando Antrenörü Halit Yavuz, 11-15 Ağustos tarihinde Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando şampiyonasında 57 kilogramda birinci olan Yunus Bozan ve 6-10 Ağustos tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda (17-21 yaş) 57 kilogramda üçüncü olan Gülsüm Gültekin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Bakıcı ile bir süre görüşerek istişarelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tekvando Antrenörü Halit Yavuz, çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ettiklerini belirterek sporcuların milli takımlarda ülkeyi temsil etmeye hak kazandıklarını belirtti.

Başkan Bakıcı kenti yurt içinde düzenlenen şampiyonalarda başarı ile temsil ederek derece alan ve yurt dışında da temsil etme hakkı kazanan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.