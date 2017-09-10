Başbakan ata bindi

Bu yıl 736’ncısı düzenlen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’ne katılmak üzere Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Başbakan Binali Yıldırım, öncelikle Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Ardından şenliğin düzenleneceği alana geçerek vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, daha sonra güreş ve tören geçişi gösterilerini izledi. Ardından Balıkesir’den gelen Karasiatlı Okçuluk Kulübüne ait Kosovalı adlı ata binen Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dört bir yanından şenlik için gelen vatandaşları at üzerinde selamladı. Vatandaşlar da Başbakan Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, şenlikte Başbakan Binali Yıldırım’a Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, önceki dönem bakanlardan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Bilecek Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer ilgililer eşlik etti.